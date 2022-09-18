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В Австрии обвинили США и НАТО в обострении кризиса на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе обвинил США в обострении кризиса на Украине
Хайнц-Кристиан Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что кризис на Украине является прокси-войной, которую начали США и НАТО против России. Конфликт поставил Европу в опасную ситуацию, отметил он в своем выступлении, опубликованном на YouTube.

Штрахе обвинил США в обострении кризиса на Украине и призвал руководство Австрии и Евросоюза проявить благоразумие и урегулировать конфликт дипломатическим путем как можно скорее. По его мнению, поставки вооружений Киеву являются не выходом из ситуации, а причиной для ее эскалации

«Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв», — подчеркнул политик.

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Марина Совина
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