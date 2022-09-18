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В Лондоне отменят более 100 рейсов для проведения похорон королевы Елизаветы II

Более 100 рейсов отменят в Лондоне, чтобы шум самолетов не помешал похоронам Елизаветы II

Фото: Jeff J Mitchell / Reuters

Более 100 рейсов отменят в лондонском аэропорту Хитроу ради проведения похорон королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Более 100 рейсов аэропорта будут отменены, чтобы шум самолетов не помешал проведению похорон королевы в Вестминстерском аббатстве и Виндзорском замке», — говорится в заявлении. Известно, что как минимум 15 процентов запланированных вылетов и прилетов будут изменены ради траурной церемонии.

По информации телеканала, такое решение было принято в качестве знака уважения королевской семье и ее Высочеству, которая регулярно путешествовала через указанный аэропорт более 70 лет. Похороны монарха состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. 10 сентября новым королем Великобритании официально провозгласили сына королевы Карла III.

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Майя Пономаренко
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