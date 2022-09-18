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Россияне стали запрашивать рекордные микрозаймы

Средняя сумма микрозаймов россиян достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Россияне стали запрашивать рекордные микрозаймы в августе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование экосистемы Unicom.

Выяснилось, что средняя запрашиваемая сумма микрозаймов достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей. В частности, граждане начали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5 процентов больше средств в сравнении с прошлым месяцем. «Спрос россиян на заемные средства по-прежнему находится на высоком уровне», — утверждают эксперты.

В то же время отмечается, что сами компании готовы предложить своим клиентам сумму втрое меньше запрашиваемой, а именно, около 8-9 тысячи рублей. Данный факт объясняется желанием организаций минимизировать риски образования «плохой» задолженности.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), клиенты российских микрофинансовых организаций также стали чаще обращаться за крупными микрозаймами, сумма которых составляет от 30 тысяч рублей. В июле этого года доля таких обращений составляла 15,5 процента, годом ранее — 13,1 процента. На крупные займы, таким образом, рассчитывает уже каждый шестой. В самих МФО предполагают, что за деньгами стали чаще обращаться представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

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Майя Пономаренко
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