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В Ереване начался митинг за выход Армении из ОДКБ

В Ереване проходит акция с требованием выхода Армении из ОДКБ

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В центре Еревана проходит акция с требованием выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает ТАСС.

В митинге на площади Свободы участвуют несколько сотен активистов, включая сотрудников финансируемых западными фондами организаций. Также на мероприятии заметили членов партии «Национальный объединенный полюс».

«Мы собрались здесь с одной единственной повесткой — потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ», — заявил один из протестующих социолог Карен Саркисян. Он считает, что только после этого можно будет начать переговоры с «реальными союзниками» об обеспечении безопасности страны.

Ранее 16 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ «военной и военно-политической помощи». По его словам, республике нужна соответствующая поддержка для защиты собственного суверенитета и вывода Вооруженных сил Азербайджана с армянской территории.

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Варвара Кошечкина
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