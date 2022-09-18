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Адвокат оценил требование Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за мужем

Адвокат Жорин назвал «интересным кейсом» требование Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Требование певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за супругом — шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) — станет «достаточно интересным кейсом». Об этом заявил NEWS.ru российский адвокат Сергей Жорин, давая оценку словам звезды советской и российской эстрады.

По его мнению, если Минюст России пойдет навстречу примадонне, то большинство россиян последуют ее примеру и захотят, чтобы их внесли в список инагентов. Юрист намерен с интересом наблюдать за грядущими событиями. Жорин напомнил, что Пугачева всегда во всем лидировала, также и сейчас она стала первым, кто сам выступил с инициативой о признании себя иноагентом. Он с нетерпением ожидает реакции Минюста России.

17 сентября Галкин заявил, что не считает себя иноагентом, но будет считать этот статус некой наградой, так как он находится «в компании очень достойных людей». Он добавил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени». Шоумен не готов отказаться от политической сатиры, политического юмора на потребу сегодняшнего дня.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

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Любовь Ширижик
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