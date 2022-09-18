Экс-глава МИД Румынии прокомментировал слова о неестественных границах Украины

Экс-глава МИД Румынии заявил о намерении подтвердить свои слова о границах Украины

Экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга, занимавший пост в мае-августе 2012 года, заявил, что его слова о неестественных границах Украины соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам. Об этом сообщает ТАСС.

Марга заявил, что намерен подтвердить свои убеждения в любой момент. Так он ответил на критику, обрушившуюся на него в социальных сетях после высказывания, что Украина должна уступить часть своих территорий другим странам. По мнению Марги, Закарпатье должно отойти Венгрии, Галиция — Польше, Буковина — Румынии, а Донбасс и Крым — России. Ответ экс-министра опубликовали на сайте телеканала Digi24.

«Мои утверждения соответствуют исторической правде, международному праву и общим интересам, а не сегодняшней пропаганде, которая послезавтра будет считаться лишь ошибкой», — подтвердил верность своему высказыванию Марга. Он добавил, что те, кто сводит дискуссию о конфликте на Украине к международному праву, ошибаются, забывая об исторических корнях конфликта и обязательной безопасности другого.

Экс-министр также отметил, что вопрос границ обострился после того, как Украина отказалась применять Минские соглашения, которые поддерживали и европейцы.

Накануне, заявляя о том, что Украина владеет не принадлежащими ей территориями, экс-министр Румынии отметил, что Киеву так и не удалось построить демократию: в стране запрещены партии, контролируется телевидение, существует олигархия.