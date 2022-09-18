Косметолог рассказала о синдроме «сахарного лица»

Косметолог Мухина пояснила, что высыпания на лице появляются из-за гликирования организма

Высыпания на лице, мешки под глазами, выраженные морщины появляются из-за гликирования организма, рассказала косметолог Марият Мухина. В интервью «Вечерней Москве» она пояснила, как избежать синдрома «сахарного лица».

Мухина обратила внимание на то, что сыпь может быть по всему телу, но на открытом лице она более заметна. По ее словам, при синдроме «сахарного лица» внешность меняется до неузнаваемости. Из-за гликирования запускается спектр механизмов старения.

Причиной развития синдрома становятся алкоголь, жирная и вредная пища, а также сахар, рассказала Мухина. Чтобы избежать преждевременного старения, нужно правильно питаться, заниматься физкультурой, а также пройти антиэйдж-терапию.

«Также обязательны нормализация режима сна и физические нагрузки. Нужно запустить естественный запуск регенерации коллагена. Важно сделать комплексное воздействие на весь организм», — добавила косметолог.

Также она посоветовала придерживаться принципов интервального голодания и полностью отказаться от приема пищи после шести часов вечера. Это, по словам косметолога, поможет сократить нагрузку на организм и дать ему возможность очиститься от вредных веществ.

«Особенно метод интервального голодания актуален для женщин после 50 лет, так как в этом возрасте организм меняется каждый день», — уточнила Мухина.

Ранее гастроэнтеролог Елена Знахаренко рассказала о вреде интервального голодания. Она отметила, что этот тип питания противоречит физиологии человека, а также вызывает нехватку сил и энергии.