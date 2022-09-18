Россия настоит на арбитраже против США из-за проблем с выдачей виз

Полянский: Россия будет настаивать на арбитраже против США из-за проблем с выдачей виз

Россия будет настаивать на запуске арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. Об этом заявил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новостям.

Полянский подчеркнул, что проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. По его словам, все обозначенные ООН разумные и ограниченные сроки для устранения нарушения давно прошли, «однако, генеральный секретарь Ассамблеи Антониу Гутерреш так и не начал арбитражную процедуру».

«Нарушений накопилось много (...) Мандат на это от Генассамблеи у него [Гутерреша] есть. Продолжим настаивать на его выполнении», — отметил собеседник издания.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об отсутствии ответа со стороны ООН и ЮНИСЕФ на призыв России осудить деятельность «Миротворца». Он уточнил, что информация о включении 327 детей в базу была направлена в организации, но никакой реакции с их стороны не последовало.