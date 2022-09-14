В России заявили об отсутствии реакции ООН на включение детей «Миротворец»

Полянский обвинил ООН и ЮНИСЕФ в отсутствии реакции на включение детей в базу «Миротворца»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ни ООН, ни ЮНИСЕФ не ответили на призыв России осудить деятельность сайта «Миротворец», в базу которого внесены личные данные детей. Об этом он написал в своем Tеlegram-канале.

Полянский рассказал, что представительство России передало информацию о включении 327 детей в базу «Миротворца» генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и ЮНИСЕФ. Он заявил об отсутствии реакции этих организаций. «Но наши письма не вызвали никакой реакции и даже эмоций ни у Антониу Гутерреша и его офиса, ни у ЮНИСЕФ во главе с новым исполнительным директором Кэтрин Рассел», — отметил он.

Дипломат обвинил Детский фонд ООН в уклонении «от ответственности по политическим причинам». По его мнению, организация заняла «сторону тех, кто готов игнорировать все преступления Украины по геополитическим причинам». «Никто не ждет от ЮНИСЕФ судебного иска о закрытии этого преступного сайта, но простого заявления с осуждением таких действий было бы достаточно и это было бы важным», — добавил он.

«Получается, что декларация на первой странице Фонда о том, что он "аполитичен и беспристрастен" и "никогда не бывает нейтральным, когда речь идет о защите прав детей, обеспечении их жизни и будущего", — пустые слова», — подчеркнул Полянский.

По мнению российского постпреда, происходящее является «хорошим уроком для детей во всем мире, что взрослые могут вести себя малодушно и давать пустые обещания, когда речь идет о большой политике».