В России заявили об отсутствии реакции ООН на включение детей «Миротворец»
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ни ООН, ни ЮНИСЕФ не ответили на призыв России осудить деятельность сайта «Миротворец», в базу которого внесены личные данные детей. Об этом он написал в своем Tеlegram-канале.
Полянский рассказал, что представительство России передало информацию о включении 327 детей в базу «Миротворца» генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и ЮНИСЕФ. Он заявил об отсутствии реакции этих организаций. «Но наши письма не вызвали никакой реакции и даже эмоций ни у Антониу Гутерреша и его офиса, ни у ЮНИСЕФ во главе с новым исполнительным директором Кэтрин Рассел», — отметил он.
Дипломат обвинил Детский фонд ООН в уклонении «от ответственности по политическим причинам». По его мнению, организация заняла «сторону тех, кто готов игнорировать все преступления Украины по геополитическим причинам». «Никто не ждет от ЮНИСЕФ судебного иска о закрытии этого преступного сайта, но простого заявления с осуждением таких действий было бы достаточно и это было бы важным», — добавил он.
«Получается, что декларация на первой странице Фонда о том, что он "аполитичен и беспристрастен" и "никогда не бывает нейтральным, когда речь идет о защите прав детей, обеспечении их жизни и будущего", — пустые слова», — подчеркнул Полянский.
По мнению российского постпреда, происходящее является «хорошим уроком для детей во всем мире, что взрослые могут вести себя малодушно и давать пустые обещания, когда речь идет о большой политике».