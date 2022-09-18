Белорусского поверенного вызвали в МИД Румынии из-за Лукашенко

МИД Румынии сообщил о вызове поверенного в делах Белоруссии из-за высказывания Лукашенко

Временный поверенный в делах Белоруссии в Румынии вызван в МИД государства из-за высказывания белорусского президента Александра Лукашенко, который допустил возникновение противостояния с Россией на румынской территории. Об этом сообщается на официальном сайте румынского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве пояснили, что глава МИД Румынии Богдан Ауреску счел эти заявления недопустимыми. «Румынская сторона решительно отвергает подобные заявления, подпитывающие риторику, основанную на призыве к силе и угрозе силой в международных отношениях», — говорится в сообщении.

В МИД Румынии также заявили Белоруссии о «роли и международной ответственности» за события на Украине. В ведомстве напомнили, что Румыния является государством-членом НАТО и пользуется всеми гарантиями безопасности.

17 сентября президент Белоруссии обвинил США в желании столкнуть Россию и Европу на Украине. По его мнению, Вашингтон — единственный выгодополучатель от происходящего на Украине, и он будет и дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Лукашенко допустил, что следующими могут стать Молдавия или страны Прибалтики, а также Польша или Румыния.