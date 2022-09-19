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105-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

105-летний Телл Эллисон из США назвал хорошую еду и счастливую жену секретом долголетия

Фото: KFSM-TV / Youtube

Житель США отпраздновал 105-й день рождения и назвал причины своего долголетия. Об этом сообщает KFSM-TV.

Телл Эллисон отметил знаменательную дату 14 сентября. Мужчина живет в собственном доме в округе Крофорд, штат Арканзас с супругой, на которой женился 81 год назад. У пары родилось пятеро детей. Сейчас у них 14 внуков, 34 правнука и 30 праправнуков.

Поздравить долгожителя пришли родственники, друзья и соседи. Секрет своего долголетия он раскрыл по просьбе журналистов. Мужчина считает, что самое главное в жизни — хорошая еда и счастливая жена. «Она готовит дважды в день отличную сбалансированную еду. Ей нравится готовить, а мне нравится есть!» — пошутил 105-летний американец.

Кроме того, Эллисон дал совет молодым парам. Мужчина считает, что главное в отношениях — это терпение. «Если ты свободный человек, то ты терпелив к любимым. Нужно просто принять друг друга», — сказал он.

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Мужчина всю жизнь проработал строителем. В частности, он самостоятельно построил дом, в котором живет с супругой с 1960-х годов. Несмотря на преклонный возраст Эллисон все еще сам ухаживает за садом перед домом и дает библейские уроки для старшего поколения в местной церкви.

Ранее 100-летний житель американского штата Вирджиния раскрыл секрет своего долголетия. Филип Мелвилл считает, что прожил так долго, потому что всегда старался быть поближе к красивым женщинам.

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Никита Савин
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