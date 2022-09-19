Российский врач назвала опасные для выдавливания прыщей места на лице

Врач Екатерина Анчикова: выдавливание прыщей вокруг губ и носа может привести к сепсису

Российский врач-дерматолог, косметолог Екатерина Анчикова назвала опасные для выдавливания прыщей места на лице. Комментарий эксперта публикует News.ru.

Так, следует воздержаться от самостоятельного удаления высыпаний вокруг носа и губ, поскольку это может привести к появлению рубцов, воспалительных процессов и сепсису. По словам специалистки, данная область имеет наименование «треугольник смерти».

«Есть на лице так называемый треугольник смерти, прыщи на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. В случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания отметила, что при отсутствии специальных средств для устранения прыщей и обеззараживания кожи для подобных целей применяются зубная паста и алкоголь. Однако медик не рекомендовала пользоваться ими на постоянной основе.

Ранее в сентябре блогерша Белла Бит раскрыла связь появления прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме. Так высыпания на области от нижней части скулы до мочки уха связаны с гормональным дисбалансом. В то же время прыщи, которые возникают на лбу, являются признаком пищевой непереносимости, отметила она.