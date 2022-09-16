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Раскрыта связь прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме

Блогерша Белла Бит заявила, что прыщи на носу связаны со стрессом

Кадр: @bellabeat_official / TikTok

Блогерша Белла Бит раскрыла связь появления прыщей на определенных участках лица с проблемами в организме. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Сначала пользовательница сети с никнеймом bellabeat_official, чей блог насчитывает более 50 тысяч подписчиков, указала на область нижней части скулы до мочки уха и заявила, что появление высыпаний на данной части лица связано с гормональным дисбалансом. В то же время прыщи, которые возникают на лбу, являются признаком пищевой непереносимости, отмечает она.

Кроме того, девушка рассказала, что воспаления в зоне носа и на переносице сигнализируют о перенесенном стрессе. Также, по словам юзерши, высыпания на верхней половине щеки могут означать, что организму требуется чистка диетой из-за большого количества накопленных шлаков и токсинов.

Подписчики отблагодарили Бит за ролик, который набрал более 20 тысяч лайков. «Это многое объясняет…», «Спасибо за информацию», — писали они.

В июне доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. Так, в список попали зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, Шарма также добавил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис.

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Мария Винар
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