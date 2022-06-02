Врач назвал продукты для борьбы с прыщами

Доктор Шарма назвал авокадо и брокколи продуктами для борьбы с прыщами

Доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

Так, в список попали зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, врач также добавил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис. «Все эти продукты богаты витаминами А и D, жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и имеют низкий гликемический индекс. В ходе исследований было установлено, что они могут помочь в лечении акне, однако не избавят от него полностью», — рассказал Шарма.

Вдобавок врач отдельно выделил продукты, которые, по его мнению, надо обязательно включить в ежедневный рацион. Среди них оказались авокадо, ягоды и брокколи. Специалист отметил, что они содержат противовоспалительные элементы и антиоксиданты, которые в свою очередь помогают бороться с угревой сыпью и способствуют восстановлению кожи после выдавливания прыщей.

В заключение Шарма порекомендовал на ежедневной основе употреблять свекольный сок, смешивая его с огуречным и морковным. «Данный напиток сделает кожу менее склонной к воспалениям и придаст ей сияние», — пояснил доктор.

Ранее в мае врач Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По словам диетолога, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и сладкие фрукты. Кроме того, застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.