Бывшим бойцам спецназа ФСБ отказались менять приговор

Суд оставил в силе приговор экс-офицерам спецназа «Альфа» ФСБ за нападение на банк

Второй западный окружной военный суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам ФСБ, осужденным на сроки от восьми до десяти лет лишения свободы за разбойное нападение в банке «Металлург», в результате которого они похитили 136,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Апелляционная инстанция после изучения жалоб подсудимых и их защиты нашла приговор законным. В скором времени экс-офицеры будут этапированы в места лишения свободы для отбытия наказания.

Московский гарнизонный военный суд в январе признал шестерых экс-бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» виновными в разбое. По версии следствия, они замаскировали нападение под оперативные мероприятия. Днем 10 июня 2019 года «частные инкассаторы» подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург». Здесь они должны были передать деньги предпринимателю Александру Юмаранову. Когда сумка с деньгами оказалась у него, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании прокричали «Руки за спину!», напали на Юмаранова, забрали у него 136 миллионов рублей и скрылись.

Предполагаемым заказчиком преступления считается бизнесмен Борис Караматов. Он находится в розыске.