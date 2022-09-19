В Армении заявили о подготовке нового нападения Азербайджаном

Вице-спикер парламента Армении Аршакян заявил, что Азербайджан готовит новое нападение

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян во время встречи с японским послом Масанори Фукушимой в Ереване заявил, что Азербайджан готовит новое нападение на границе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вице-спикер НС (Национального собрания — прим. «Ленты.ру») подробно представил послу развернутые азербайджанскими вооруженными силами наступательные действия 13 сентября. Он добавил, что налицо достоверные свидетельства того, что Азербайджан готовится к новому нападению, расширяя свою географию, в том числе со стороны Нахичевана», — говорится в заявлении.

Аршакян подчеркнул, что Баку посягает на территориальную целостность Армении. В свою очередь посол Японии сообщил, что передаст правительству страны информацию по ситуации в Карабахе, представленную вице-спикером.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.