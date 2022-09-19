Известная телеведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что после коронавируса испытывает приступы тревоги

Известная телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) она рассказала, что после перенесенного коронавируса испытывает приступы тревоги.

Бородина отметила, что один из приступов у нее произошел во время перелета из Стамбула в Москву. «Меня всю трясло, но при этом не было никакой турбулентности, ничего не было, ничего не предвещало. Ноги ходили ходуном, не могла зубы стиснуть даже», — вспомнила она.

По словам ведущей, чтобы справиться с тревогой, ей пришлось выпить успокоительное. «Меня спасла еще девушка, оказалось, она на первом ряду сидела, психолог», — рассказала она. Бородина также добавила, что обещала себе отказаться от перелетов до декабря.

«Я прям уверена, что был ковид без симптомов, и вот от него последствия. Потому что в прошлый раз два года назад было почти то же самое», — заключила телезвезда.

Ранее Бородина жаловалась на головные боли, от которых не помогают обезболивающие препараты. Она предполагала, что страдает от болей из-за проблем с шеей. Позже ведущая сообщила, что врачи диагностировали у нее мигрень.

