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Затравленная за большую грудь девушка разбогатела на продаже откровенных фото

Затравленная за большую грудь англичанка Фенелла Фокс разбогатела на платформе OnlyFans
Fenella Fox

Fenella Fox. Фото: @fenellascorner

Затравленная за большую грудь англичанка Фенелла Фокс разбогатела на продаже откровенных фото и видео на платформе OnlyFans. Интервью с ней приводит Daily Star.

Девушка рассказала, что во время учебы в старших классах обладала пышными формами, в том числе пятым размером бюста, из-за чего привлекала внимание окружающих. Так, по ее словам, сверстницы ей завидовали, а ученики домогались. Кроме того, школьница получала угрозы, а однажды ее забросали камнями и избили. Англичанка призналась, что в то время у нее появились склонность к самоповреждению и суицидальные мысли.

«Мальчики задирали мне юбки, спускали штаны, прижимали меня к стенам, деревьям и стульям. Из-за этого меня прозвали шлюхой и развратницей. На меня постоянно нападали и преследовали, но я превратила негативный опыт в позитивный. (...) Мне кажется, деньги фанатов, которые я получаю сейчас, — это компенсация за перенесенные мной унижения», — заявила 28-летняя модель.

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Известно, что на данный момент в среднем ее доход составляет от 12 до 13 тысяч фунтов стерлингов в месяц (примерно от 800 до 900 тысяч рублей). При этом в период с 2020 года англичанка заработала 400 тысяч фунтов (примерно 28 миллионов рублей).

В июне сообщалось о матери четырех детей Карле Беллуччи из Хитчина, которая разбогатела на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans за два года и объявила об уходе на пенсию. Женщина, которую в сети прозвали самой ненавистной жительницей Великобритании, решила продавать свои фотографии в 2020 году, с началом пандемии коронавируса. Посредством соцсети модель получала 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) в месяц.

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Карина Черных
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