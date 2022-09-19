Политолог предрек Великобритании отказ от монархии

Политолог Марков: при короле Карле III Великобритания может отказаться от монархии

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также стран Содружества Карл III может стать последним монархом в истории страны. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, к такому развитию событий может привести несколько причин. В частности, он указал на рост антимонархических настроений в Британии и в мире, а также на тот факт, что республиканские США оказывают большое влияние на Лондон.

Политолог также отметил, что королева Елизавета II пользовалась большим личным уважением в обществе. Кроме того, он напомнил, что к Карлу III «есть антипатия в связи с его косвенной ответственностью за гибель принцессы Дианы». Марков добавил, что фактор сына Карла III принца Гарри также может сыграть негативную роль. «Поэтому возможно что король Карл окажется последним монархом на троне Британии. А после него Британия станет республикой», — заявил он.

О смерти британской королевы стало известно 8 сентября. Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее тело было перевезено в Лондон. Похороны монарха состоятся в понедельник, 19 сентября, в Лондоне.

Новым королем Соединенного Королевства стал ее старший сын — 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.