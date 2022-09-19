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Крымские студенты обвинили пьяных чеченцев в жестоком избиении

Крымские студенты заявили об избиении пьяными чеченцами в одном из ночных клубов

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Крымские студенты обвинили в жестоком избиении чеченцев, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших попросил прокуратуру и власти Крыма привлечь напавших к уголовной ответственности, пишет «Подъем».

По его словам, в клубе «Рыбица» в Симферополе на них якобы напала группа чеченцев со словами «когда наша компания пьет и отдыхает, нам никто не должен мешать». После избиения напавшие скрылись.

Автор обращения, по его словам, некоторое время находился в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, а также кровоизлияние в мозг. У остальных пострадавших, утверждает он, были ушибы и различные гематомы.

По словам студента, следствие установило участников драки. При этом он опасается, что избившие их скроются и избегут ответственности.

Ранее чеченцы толпой избили земляка в одном из продуктовых магазинов на юго-востоке Москвы. В момент нападения с пострадавшим был его маленький сын.

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Сергей Истомин
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