Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России задумали выпустить конкурента Coca-Cola

«Ъ»: заявил о планах российской структуры Heineken выпустить конкурента Coca-Cola

Фото: Unsplash

Российская структура Heineken в июле-августе оформила ряд деклараций о соответствии для линейки безалкогольных газированных напитков. Они указаны под названиями «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», заявил «Коммерсантъ», ссылаясь на документы Росаккредитации.

В описании отмечается, что напитки могут разливать в стеклянные и пластиковые бутылки, а также в алюминиевые банки. В качестве производителя отмечены заводы Heineken в России. При этом компания отказалась комментировать информацию о планах выпустить конкурента Coca-Cola.

Материалы по теме:
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022

Источник газеты на рынке подчеркнул, что Heineken раньше работала с лимонадами «Шихан», поэтому «попытка воспользоваться вымыванием с полок Coca-Cola и Pepsi логична». При этом головной офис компании объявил о желании продать российские активы. Договор могут заключить в этом полугодии, сообщается в отчетах.

В июне Coca-Cola решила прекратить производство и продажу напитков в России. «Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — подчеркнули в организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Отказ от российского газа связали с массовой остановкой производства в Европе
В России задумали выпустить конкурента Coca-Cola
Байден высказался об участии в выборах в 2024 году
Эмили Ратаковски снялась с обнаженной грудью
Водителям назвали главные пункты по подготовке к зиме при дефиците запчастей
Женщин предупредили о снижении интереса к сексу после COVID-19
Раскрыты популярные банковские уловки и способы не попасть «на крючок»
Доктор Долгов назвал способы борьбы с провокаторами
В ООН оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского
В Запорожье пропало электричество после взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.