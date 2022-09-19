Баку раскритиковал заявление Пелоси в поддержку Еревана

Баку посчитал предвзятой речь спикера палаты представителей США Пелоси в поддержку Еревана

Председатель Милли меджлиса, парламента Азербайджана, Сахиба Гафарова раскритиковала заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в поддержку Еревана, посчитав его предвзятым. Ее слова приводит официальный сайт парламента.

Она сообщила, что речь Пелоси относительно армяно-азербайджанского конфликта вызвала у Баку глубокое сожаление. «Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему. Известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик, Нэнси Пелоси несомненно сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды», — отметила Гафарова.

Председатель парламента полагает, что недавняя поездка Пелоси в Армению служила способом «заручиться поддержкой армянского лобби» накануне выборов в Конгресс США. Гафарова также подчеркнула, что американскому политику следовало бы понять, что ее слова затрудняют процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Гафарова добавила, что вина за эскалацию конфликта лежит на Армении, нарушившей «территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана и нанесшей урон «мирному процессу». Она напомнила, что за годы конфликта, политики, «подобные Нэнси Пелоси», ни разу не сделали заявлений в поддержку Азербайджана и игнорировали «этнические чистки» со стороны Армении. На фоне этого заявление Пелоси стоит расценивать как «очередное яркое проявление двойных стандартов», заключила Гафарова.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США осудила нападение Азербайджана на Армению.