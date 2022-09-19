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В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном

Оверчук: открытие дорог между Ереваном и Баку поможет притоку в Армению до $5 млрд из РФ
СюжетМинобороны:
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук . Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил о перспективах открытия железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, открытие транспортных коммуникаций между Ереваном и Баку создаст предпосылки для притока в Армению 4,5-5 миллиарда долларов инвестиций из России. «Мы уверены, что разблокирование транспортных связей в регионе, предусмотренное трехсторонними договоренностями наших лидеров, откроет новые возможности для экономического развития Армении и притока сюда новых инвестиций», — сказал он.

Оверчук добавил, что у Москвы есть понимание, какие это могут быть проекты. «Мы давно обсуждаем их с нашим бизнесом», — подчеркнул он.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.

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Марина Совина
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