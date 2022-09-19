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Байден заявил об окончании пандемии

Президент США Байден заявил об окончании пандемии COVID-19
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.

Глава государства объявил об окончании пандемии COVID-19 и отметил, что США продолжают работать над этой проблемой.

«Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим... (Но) если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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