Президент США Байден заявил об окончании пандемии COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CBS.

Глава государства объявил об окончании пандемии COVID-19 и отметил, что США продолжают работать над этой проблемой.

«Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим... (Но) если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — подчеркнул он.