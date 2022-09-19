Женщина испугалась потери опекунства над детьми и покончила с собой

В Великобритании мать покончила с собой из-за возможной потери опеки над своими детьми

31-летняя Келли Хиггинс из графства Йоркшир, Великобритания, покончила с собой из-за того, что могла потерять опекунство над своими детьми. Об этом сообщает The Sun.

Мать четверых детей, страдавшая от депрессии, разводилась со своим бывшим мужем Уильямом. Причиной развода был роман Уильяма с другой женщиной, о котором стало известно в прошлом году.

Мужчина переехал к своей матери и пытался получить опеку над детьми. Хиггинс не могла справиться с мыслью о возможной потере опеки над детьми и решила совершить самоубийство.

Тело женщины было обнаружено в ее доме родственниками. «Мне очень жаль. Я не вижу никакого выхода. Я устала бороться. Я не могу справиться, и мне слишком больно», — говорилось в ее предсмертной записке. Она также попросила прощения у своего мужа и попросила его, чтобы он передал детям, как сильно она их любит.

Ранее сообщалось, что Кайл Милликен из США узнал о неверности жены, застрелил всю семью и покончил жизнь самоубийством. Местный священник отметил, что Милликены были прилежной и многоуважаемой семьей, и новость об их смерти шокировала его.