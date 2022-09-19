В Нальчике состоялась ежегодная выставка цветов

В Нальчике на площади Согласия состоялась ежегодная выставка цветов от флористов

В Нальчике на площади Согласия состоялась ежегодная выставка цветов от флористов и ландшафтных дизайнеров из регионов Северного Кавказа и Москвы. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозиция с флористическими композициями и эксклюзивными арт-объектами для жителей и гостей республики будет открыта в течение двух дней. Помимо этого, организаторы проведут лекции и мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей.

Отмечается, что флористы представили композиции из живых цветов, различных видов деревьев и кустарников, а также засохших растений. Любой желающий может сфотографироваться с понравившейся фотозоной.

Ранее в Нальчике открылась выставка художницы Имары Аккизовой, организатором которой выступил Союз художников Кабардино-Балкарии. Она будет проходить до 11 сентября в галерее «Малахитовая шкатулка». Работы Аккизовой сочетают в себе элементы живописи и прикладного искусства. Она посвятила работы своей матери, народному художнику Кабардино-Балкарии Сияре Аккизовой.