Стала известна дальнейшая судьба напавшей с ножом на россиян на Кипре украинки

ТАСС: напавшей с ножом на россиян украинке предъявили три дополнительных обвинения

Суд Кипра рассмотрит дело украинки, напавшей с ножом на россиян, с учетом еще трех обвинений. Дальнейшая судьба гражданки Украины стала известна агентству ТАСС.

19 сентября окружной суд кипрской провинции Ларнака заслушал обвинения полиции в отношении напавшей на российских туристов украинки, а также предъявил ей три дополнительных обвинения генерального прокурора республики.

Координатор действий кипрской общественности в поддержку пострадавших граждан России Микис Филаниотис отметил, что следующее совещание суда состоится 5 октября. Он также указал, что суд отпустил нападавшую на свободу до следующего заседания под залог в две тысячи евро.

Возле здания суда в поддержку подвергшихся нападению россиян собралась большая группа активистов. Они держали в руках плакаты с лозунгами: «Требуем реальных и справедливых обвинений», «Безнаказанность преступника — это преступление» и «Нападение с ножом — это покушение на убийство».

В августе в Ларнаке задержали 55-летнюю гражданку Украины, которая напала с ножом на россиян во время празднования Дня российского флага. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, она «кричала что-то на своем языке».