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Две тысячи уголовных дел нашли в следовавшем из России в Узбекистан грузовике

Две тысячи уголовных дел нашли в грузовике, следовавшем из России в Узбекистан

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Без малого две тысячи уголовных дел нашли в грузовике, следовавшем из России в Узбекистан — их сдали в макулатуру башкирские полицейские, получив за это семь тысяч рублей. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, спрессованные тома уголовных дел нашли в прицепе грузовика, когда его остановили на приграничном пункте «Сагарчин» в Оренбургской области. Выяснилось, что уголовные дела ранее принадлежали отделу полиции №3 по Уфе. Их сдали в макулатуру, компания «Экология РБ» намеревалась переправить их в Узбекистан для дальнейшей переработки.

В ходе расследования выяснилось, что дела в макулатуру за семь тысяч рублей сдали двое сотрудников полиции этого отдела: старший лейтенант и майор. Треть уголовных дел числилась уничтоженными, а остальные — на архивном хранении. Полицейским и их начальнику может грозить уголовная ответственность — согласно закону, материалы дел должны уничтожаться под надзором специальной комиссии.

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Леонид Микуляк
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