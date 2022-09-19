Названы последствия для сдавших в макулатуру уголовные дела полицейских из Уфы

МВД Башкирии: сдавших уголовные дела в макулатуру полицейским из Уфы грозит увольнение

Две тысячи уголовных дел нашли в следовавшем из России в Узбекистан грузовике

Начало событий в новости Две тысячи уголовных дел нашли в следовавшем из России в Узбекистан грузовике

Троим сотрудникам полиции из Уфы, которые сдали уголовные дела в макулатуру, грозит увольнение со службы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

В ходе служебной проверки было установлено, что в июле один из руководителей следственного подразделения отдела полиции №3 в Уфе допустил нарушение порядка уничтожения уголовных дел, производство по которым было прекращено в связи с истечением срока давности. Он поручил подчиненным уничтожить хранившиеся в архиве материалы, но не проконтролировал выполнение ими поручения.

Двое сотрудников тыла сдали служебные документы в макулатуру. Две тысячи уголовных дел были обнаружены в грузовике при выезде из России в Узбекистан.

Полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.