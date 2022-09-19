Сливший геймплей GTA VI хакер пожелал «договориться» с Rockstar

DualShockers: выложивший геймплей GTA VI хакер пожалел о своем поступке

Выложивший в сеть раннюю версию GTA VI энтузиаст прокомментировал утечку игры. Об этом сообщает издание DualShockers.

Журналисты медиа обратили внимание, что опубликовавший предположительное видео геймплея GTA VI на GTAForums хакер обновил свой пост. В нем автор под ником teapotuberhacker написал, что не ожидал, что выложенные им материалы будут так популярны в интернете: «проснулся и увидел три тысячи сообщений в Telegram».

В своей публикации автор также заявил, что хотел бы «договориться» с создателями игры — сотрудниками Rockstar и Take-Two. Хакер попросил представителей компаний написать ему с корпоративной почты «как можно быстрее». По мнению журналистов, энтузиаст либо пожалел о своем поступке и опасается последствий, либо хочет потребовать от правообладателей выкупа, в ответ обещая удалить все украденные материалы.

Rockstar и Take-Two пока никак не прокомментировали утечку. Однако источники известного игрового журналиста Джейсона Шрайера заявили, что в сети действительно оказались ранние версии GTA VI. Также авторы заметили, что Take-Two начала удалять некоторые раскрытые видео из сети, пользуюясь законом об авторском праве.

Ранее журналисты заметили, что в социальных сетях появились ролики возможного геймплея новой части GTA. На размещенных кадрах виден игровой процесс за мужского и женского персонажей.