В Екатеринбурге прошел массовый экоквест «Чистые игры»

Участники квеста «Чистые игры» собрали на пляже в Екатеринбурге восемь тонн мусора

В Екатеринбурге прошел Осенний кубок чистоты в рамках квеста «Чистые игры», в котором приняли участие 38 команд. Об этом сообщает «КП».

Отмечается, что всего к акции присоединились 140 волонтеров, собравших за 1,5 часа около восьми тонн мусора на пляже реки Исети в районе Уральского государственного юридического университета.

Весь мусор участники массового экоквеста отсортировали по категориям: «смешанный», «пластик», «стекло», «металл», «батарейки», «пластиковые крышки», «крупный». Среди самых необычных находок оказались термос, вывеска кафе, указатель «до Кубы» и стиральная машина «Малютка».

«Благодарим всех, кто откликнулся и пришел на "Чистые Игры", мы не ожидали такого большого количества добровольцев. Организаторам даже пришлось досрочно закрыть регистрацию на игру, столько было желающих. Будем и в дальнейшем поддерживать экологический квест», — высказался председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Ранее сообщалось, что более 130 жителей Казани устроили уборку на территории городского пляжа «Нижнее Заречье». Экологическая волонтерская акция прошла в формате квеста «Чистые игры». Мероприятие продлилось полтора часа, за это время участники игры собрали 196 мешков с мусором.