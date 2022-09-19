Мечтающая о внешности эльфа бывшая жена Илона Маска показала лицо в бинтах

Канадская певица Граймс показала лицо в бинтах после слов о желании обрести уши эльфа

Бывшая жена Илона Маска канадская певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) показала лицо в бинтах после того, как выразила желание обрести внешность эльфа посредством пластической операции. Снимок появился на ее странице в Twitter.

34-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она лежит на кушетке с закрытыми глазами, с перебинтованной головой и ушами. Однако исполнительница не рассказала подписчикам о том, было ли на самом деле хирургическое вмешательство. По ее словам, она всю жизнь мечтала изменить форму ушей.

«Ты сделала уши эльфа?», «Я надеюсь, что ты действительно сделала уши, будет круто!», «Кто твой хирург? Ты крутая», «Что ты наделала?», «Надеюсь, ты шутишь», «Привлекаешь к себе внимание?» — писали поклонники в комментариях к размещенному кадру экс-жены Маска.

Информация о том, что Граймс хочет изменить форму ушей посредством пластики, появилась 22 августа. Тогда певица признавалась, что боится негативных последствий, которые могут возникнуть после манипуляций. «Операция выглядит рискованной для музыканта из-за осложнений», — пояснила она.