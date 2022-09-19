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Раскрыто предназначение дополнительных отверстий для шнурков на кроссовках

The Sun: дополнительные отверстия для шнурков на кроссовках необходимы для лучшей фиксации

Фото: Grailify / Unsplash

Журналисты портала The Sun раскрыли предназначение дополнительных отверстий для шнурков на кроссовках. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об отверстиях, расположенных в верхней части изделия рядом с валиком для щиколотки. Так, по словам журналистов, они необходимы для достижения лучшей фиксации стопы в обуви и называются «фиксатором пятки». Данное приспособление предотвращает скольжение ног во время ходьбы, а также появление мозолей и волдырей.

Кроме того, указанный элемент изделия способствует снижению риска получения травм во время физической активности и занятий спортом. По этой причине упомянутые отверстия часто располагаются на беговых кроссовках, пояснили журналисты.

Ранее в сентябре журналисты портала The Sun раскрыли предназначение петли на спине рубашек. Согласно одной из версий, у моряков отсутствовало свободное место на кораблях для хранения своей униформы. В связи с этим они пришивали к своим рубашкам петли, чтобы их можно было легко повесить на крючок и высушить.

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Алина Гостева
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