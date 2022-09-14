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Раскрыто предназначение петли на спине рубашек

The Sun: моряки пришивали петлю на спине рубашек, чтобы быстрее их сушить

Фото: Shutterstock

Журналисты портала The Sun раскрыли предназначение петли на спине рубашек. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Согласно информации, у моряков отсутствовало свободное место на кораблях для хранения своей униформы. В связи с этим они пришивали к своим рубашкам петли, чтобы их можно было легко повесить на крючок и высушить.

В то же время отмечается и другая версия происхождения петли. Так, в 1960-х годах дизайнеры шведского бренда одежды Gant начали первыми пришивать ее к задней части своих рубашек. Утверждается, что они дали ей специальное название «петля для шкафчика». Причиной для данного явления послужила тем, что их клиенты, которые в основном были студентами колледжей Лиги плюща, могли удобно повесить свои рубашки. Однако спустя некоторое время учащиеся учебных заведений изменили значение данной детали. Так, если с молодого человека срывали петлю, то это означало, что он состоит в отношениях.

В марте журналисты Daily Star раскрыли предназначение нескольких пуговиц, расположенных на рукавах пиджаков. Согласно теории, пуговицы впервые появились на военной форме из соображений гигиены благодаря Елизавете I и Наполеону Бонапарту. Считается, что солдаты вытирали грязное лицо и ранения мундирами, а пуговицы позволяли им расстегивать рукава, чтобы избежать появления пятен.

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Мария Винар
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