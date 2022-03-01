Раскрыто предназначение пуговиц на рукавах пиджака

Журналисты раскрыли предназначение нескольких пуговиц, расположенных на рукавах пиджаков. Соответствующий материал публикует Daily Star.

По информации издания, существует несколько версий происхождения упомянутой детали на блейзерах. Согласно первой теории, пуговицы впервые появились на военной форме из соображений гигиены благодаря Елизавете I и Наполеону Бонапарту. Считается, что солдаты вытирали грязное лицо и ранения мундирами, а пуговицы позволяли им расстегивать рукава, чтобы избежать появления пятен.

Кроме того, по словам экспертов, мужчины в прошлом носили пиджаки не только на праздники, но и в качестве повседневной одежды. Отмечается, что пуговицы начали пришивать к рукавам, чтобы они не сковывали движения владельца во время выполнения тяжелой работы.

В заключение специалисты заявили, что на данный момент чаще всего на блейзерах располагают декоративные, а не функциональные пуговицы. Известно, что отсутствие реальных пуговиц позволяет покупателям подгонять длину рукавов одежды любого ценового сегмента, а не изготавливать ее на заказ за дополнительные средства.

Ранее редакторы издания Tyla назвали причину, по которой к передней части женских трусов часто пришивают бант. Журналисты пояснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.