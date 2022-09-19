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Vogue назвал главные тренды прошедшей Недели моды

Американский Vogue назвал стиль «бохо» главным трендом прошедшей в Нью-Йорке Недели моды

Фото: Ik Aldama / globallookpress.com

Редакторы американской версии журнала Vogue назвали главные тренды Недели моды, прошедшей в Нью-Йорке с 9 по 14 сентября. Подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты призвали читателей при составлении образов для холодного времени года сочетать шерстяные вещи с летними платьями и юбками. Кроме того, отмечается, что модными станут стили «бохо», для которого характерны многослойность и натуральные материалы, а также «спорт-шик» — смешение спортивного и делового стиля.

Помимо этого, в список тенденций вошли ультракороткие юбки, брюки-карго, базовая белая футболка, кожаная миди-юбка и аксессуары и предметы гардероба из ткани с эффектом металлик. «Обратите внимание на винтажную одежду — секонд-хенды становятся актуальными как никогда. Лучше всего миксовать современные вещи с архивными коллекциями», — говорится в материале.

Ранее авторы журнала The Symbol перечислили вечно модные осенние тренды. По мнению экспертов, популярными остаются объемный жакет и майка-алкоголичка. Так, первую вещь рекомендуется носить с широкими джинсами или брюками, а вторую — с классическими синими джинсами или юбками в пол. Помимо прочего, не потеряют свою актуальность кожаные плащи и ботфорты.

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Майя Пономаренко
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