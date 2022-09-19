Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярном штате США

В августе спрос на покупку жилья во Флориде со стороны россиян повысился на 5,03 процента

В августе 2022 года спрос россиян на недвижимость в штате Флорида в США увеличился на 5,03 процента относительно июля. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярном штате страны, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Количество запросов среди россиян растет два месяца подряд. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, в августе 2022 года этот параметр был на 8,45 процента ниже, чем в восьмом месяце 2021 года.

Относительно августа 2020 года число обращений повысилось на 13,23 процента. Количество запросов за период с января по август нынешнего года снизилось на 10,13 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

В сентябре специалисты Florida.Realestate оценили стоимость самого бюджетного дома в штате Флорида в сентябре 2022 года в 22,1 миллиона рублей, что примерно соответствовало 364,8 тысячи долларов по актуальному на начало месяца курсу валют.