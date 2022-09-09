Названа стоимость самого дешевого дома на популярном курорте США

Стоимость самого дешевого дома во Флориде оценили в 22,1 миллиона рублей

Стоимость самого бюджетного дома в штате Флорида в сентябре 2022 года оценили в 22,1 миллиона рублей, что примерно соответствует 364,8 тысячи долларов по актуальному курсу валют. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики Florida.Realestate.

Наиболее дешевый объект 2014 года постройки в популярном курортном штате находится в городе Майами. Его площадь составляет 212 квадратных метров.

Вторым домом в списке самых бюджетных объектов эксперты назвали постройку стоимостью в 33,5 миллиона рублей (приблизительно соответствует 553 тысячам долларов). Площадь здания — 190 «квадратов».

На третьем месте оказался лот ценой в 38,4 миллиона рублей (примерно соответствует 633,9 тысячи долларов). Дом был построен в 2019 году, его метраж — 175 квадратных метров. Он расположен в Майами в районе Голливуд, неподалеку от побережья океана.

В августе 2022 года специалисты Florida.Realestate оценили стоимость наиболее бюджетной старой квартиры в штате Флорида в США в 14,7 миллиона рублей. Площадь самой дешевой «вторички», находящейся в городе Майами-Бич, составила 65 квадратных метров.