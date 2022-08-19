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Названа стоимость самой дешевой квартиры в популярном курортном штате США

Стоимость самой дешевой «вторички» в штате Флорида оценили в 241 тысячу долларов
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Фото: Avi Werde / Unsplash

В августе 2022 года стоимость наиболее бюджетной старой квартиры в штате Флорида в США оценили в 14,7 миллиона рублей, что примерно соответствует 241 тысяче долларов по актуальному на начало месяца курсу валют. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Florida.Realestate.

Площадь самой дешевой вторичной квартиры в популярном курортном штате, находящейся в городе Майами-Бич, составляет 65 квадратных метров. Она находится неподалеку от Парка Фламинго и в нескольких кварталах от побережья.

Вторым по дешевизне объектом на «вторичке» Флориды эксперты назвали лофт площадью 70 «квадратов» с террасой. Его цена составляет примерно 245,9 тысячи долларов, или 15 миллионов в переводе на рубли. Дом, где расположена эта квартира, находится в шаговой доступности от пляжа.

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Замыкает тройку лофт стоимостью около 277 тысяч долларов, или 16,9 миллиона рублей метражом 95 квадратных метров, расположенный в Майами в комплексе с собственной территорией. Хозяину будет доступна терраса с видом на центр города, а также услуги фитнес-центра. В общей сложности в августе 2022 года на вторичном рынке недвижимости Флориды для покупки доступны 564 квартиры и апартамента.

В августе аналитики Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне передумали покупать жилье в США. Согласно их данным, в седьмом месяце 2022 года интерес россиян к приобретению недвижимости в стране упал на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Полина Кислицына
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