Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне передумали покупать жилье в одной стране

Florida.Realestate: российский спрос на жилье в США снизился на 19,7 процента

Фото: Unsplash

Российский спрос на покупку недвижимости в США значительно снизился. О том, что граждане передумали покупать жилье в одной стране, говорится в исследовании портала Florida.Realestate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июле 2022 года интерес россиян к приобретению недвижимости в США снизился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам первых семи месяцев 2022-го спрос упал на 2,6 процента относительно показателя января-июля 2021-го. При этом в июле 2022 года россияне проявили больше интереса к жилью в США, чем в июне, — за месяц спрос вырос на 9 процентов.

Во время выбора недвижимости 43,3 процента покупателей в первую очередь обращают внимание на цену объекта, 33,9 процента — на город, а 22,9 процента — на штат. Самыми популярными у граждан России штатами стали Флорида (50 процентов), Калифорния (29,6 процента) и Техас (15,7 процента). Среди городов россияне предпочитают Лос-Анджелес (18,2 процента), Чикаго (16,4 процента) и Майами (15,7 процента).

В июля портал Turk.Estate сообщил о повышении спроса со стороны россиян на жилье в Турции. За первую половину 2022 года граждане купили в этой стране больше недвижимости, чем за весь 2021 год. Число приобретенных ими объектов достигло 5,8 тысячи.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20
Перечислены подходящие для любого возраста вещи
Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации
Диетолог предупредила о риске развития опасного заболевания из-за семечек
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Глобальное потепление усугубит опасные инфекции
В Кремле отреагировали на рост рейтинга Путина в Германии и Австрии
В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность
В России назвали самый подорожавший с начала года товар
Звезда «Дивергента» купила дом из модных журналов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.