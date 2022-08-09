Россияне передумали покупать жилье в одной стране

Florida.Realestate: российский спрос на жилье в США снизился на 19,7 процента

Российский спрос на покупку недвижимости в США значительно снизился. О том, что граждане передумали покупать жилье в одной стране, говорится в исследовании портала Florida.Realestate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июле 2022 года интерес россиян к приобретению недвижимости в США снизился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По итогам первых семи месяцев 2022-го спрос упал на 2,6 процента относительно показателя января-июля 2021-го. При этом в июле 2022 года россияне проявили больше интереса к жилью в США, чем в июне, — за месяц спрос вырос на 9 процентов.

Во время выбора недвижимости 43,3 процента покупателей в первую очередь обращают внимание на цену объекта, 33,9 процента — на город, а 22,9 процента — на штат. Самыми популярными у граждан России штатами стали Флорида (50 процентов), Калифорния (29,6 процента) и Техас (15,7 процента). Среди городов россияне предпочитают Лос-Анджелес (18,2 процента), Чикаго (16,4 процента) и Майами (15,7 процента).

В июля портал Turk.Estate сообщил о повышении спроса со стороны россиян на жилье в Турции. За первую половину 2022 года граждане купили в этой стране больше недвижимости, чем за весь 2021 год. Число приобретенных ими объектов достигло 5,8 тысячи.