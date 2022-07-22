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Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Turk.Estate: россияне купили 5,8 тысячи объектов в Турции за полгода

Фото: Shutterstock

Россияне бросились приобретать жилье в Турции, купив за первую половину 2022 года больше объектов, чем за весь 2021 год. О заинтересованности граждан в недвижимости в этой стране говорится в исследовании портала Turk.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Количество сделок на турецком рынке недвижимости с участием россиян растет на протяжении пяти месяцев начиная с февраля. За последние полгода жители России приобрели 5,8 тысячи объектов — в 3,5 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было куплено 5,3 тысячи квартир и домов. При этом в аналогичный период 2021-го было продано всего 1,7 объектов.

Количество приобретенного жилья увеличилось также в июне относительно мая — в первый месяц лета было зарегистрировано на 48 процентов больше сделок и приобретено 1,8 тысячи объектов. Третий месяц подряд россияне покупают более тысячи квартир и домов. До текущего года максимальным месячным числом было 885 сделок в декабре 2021 года.

В июне агентство Anadolu выяснило, что спрос россиян на покупку жилья в Турции оказался самым высоким среди иностранцев. Покупатели из России значительно опередили граждан Ирака и Ирана.

Александра Качан
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