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Украина бесплатно отправит зерно в африканские страны

Кабмин Украины постановил бесплатно отправить 50 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Кабинет министров Украины отправит бесплатно 50 тысяч тонн зерна в голодающие африканские страны. Об этом сказано в соответствующем постановлении правительства.

В документе говорится, что пшеницу направят в Эфиопию и Сомали. Акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» выделит зерно из своих запасов, после чего резервный фонд государственного бюджета возместит компании 420 миллионов гривен (примерно 683 миллиона рублей).

В соответствии с постановлением, МИД страны должен согласовать с ООН дальнейшие вопросы логистики, а также оплату транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны. «Будем надеяться, что значительная часть зерна — пока этого не удается достичь — все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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