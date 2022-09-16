Путин понадеялся на увеличение поставок зерна в бедные страны

Путин надеется, что значительная часть зерна с Украины пойдет беднейшим странам

Президент России Владимир Путин выразил надежду на увеличение поставок зерна с Украины в бедные страны. Об этом он сказал во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, передает РБК.

«Будем надеяться, что значительная часть зерна — пока этого не удается достичь — все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран», — сказал он во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еще Путин отметил, что Турция может обеспечить уверенные поставки через свою территорию во все страны мира.

На полях ШОС Путин заявил, что Москва готова бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений развивающимся странам. Он также отметил, что решение Евросоюза о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы.

Ранее в сентябре стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с Путиным продление зерновой сделки, заключенной в Стамбуле.