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В Киргизии опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов Таджикистана

Секретарь Совбеза Иманкулов: Киргизия не атаковала гражданские цели Таджикистана

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил, что военнослужащие республики не атаковали гражданские объекты Таджикистана. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни одного выстрела не было сделано по гражданским объектам. Огонь велся только для подавления огневых точек таджикских военных, откуда шла стрельба», — утверждает Иманкулов.

Как он уточняет, военные Таджикистана, в отличие от киргизских, обстреливали гражданскую инфраструктуру, в том числе частные дома. Секретарь Совбеза подчеркнул, что таджикские военнослужащие не исполняли приказ командования после переговоров прекратить огонь, «они все равно стреляли во все стороны».

Он уточнил, что в боевых действиях принимали гражданские Таджикистана, которым выдали боеприпасы и обмундирование.

Кроме того, киргизская сторона считает, что в мобилизации нет необходимости. «Наши военные способны защитить нашу страну своими силами», — добавил Иманкулов.

Он отметил готовность республики проводить переговоры с Таджикистаном «на любом уровне» для предотвращения повторения кровопролития.

18 сентября Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном о ситуации на границе, в ходе которых российский лидер призвал коллег принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирным путем и не допустить эскалации.

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября.

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Кристина Есикова
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