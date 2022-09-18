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Путин обсудил с президентами Киргизии и Таджикистана ситуацию на границе

Путин обсудил по телефону с Жапаровым и Рахмоном ситуацию на киргизско-таджикской границе

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном о ситуации на границе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в воскресенье, 18 сентября.

Российский лидер в ходе бесед призвал коллег не допустить эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирным путем.

Кроме того, Путин подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности на киргизско-таджикской границе, указали в Кремле.

Накануне МИД Таджикистана обвинил Киргизию в совершении беспричинного акта агрессии на границе.

17 сентября сообщалось, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам, касающимся обстановки на границе. Позже в пресс-центре Согдийской области Таджикистана рассказали, что по итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная, и «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позже Киргизия объявила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.

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Анна Щербакова
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