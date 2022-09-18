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Таджикистан обвинил Киргизию в беспричинном акте агрессии

МИД Таджикистана обвинил Киргизию в совершении беспричинного акта агрессии на границе

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Киргизия совершила беспричинный акт агрессии в отношении Таджикистана. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Таджикистана, передает ТАСС. Он также обвинил киргизские власти в обстрелах на границе.

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Позднее в пресс-центре Согдийской области Таджикистана рассказали, что по итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная, и «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позднее, 16 сентября, Киргизия сообщила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.

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Варвара Кошечкина
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