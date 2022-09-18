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Стало известно о напряженной обстановке на границе Киргизии с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии сообщила о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана остается напряженной, пишет ТАСС со ссылкой на Пограничную службу (ПС) киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

В ведомстве напомнили, что с 14 сентября происходили боестолкновения между военнослужащими двух стран. «Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Киргизия) продолжает оставаться напряженной», — подчеркнули в ПС.

Подразделения несут службу в усиленном режиме, добавили военные. «Руководством страны принимаются все меры по стабилизации обстановки, пресечению попыток эскалации», — добавили они.

17 сентября стало известно, что в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной. Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

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Марина Совина
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