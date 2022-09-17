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Киргизия и Таджикистан начали переговоры по ситуации на границе

В Киргизии рассказали о новом раунде переговоров с Таджикистаном по ситуации на границе

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Киргизия и Таджикистан начали подготовку к новому раунду переговоров по ситуации на границе. Об этом «Интерфакс» рассказали в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Новые переговоры по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе проходят в селе Кульканд Исфаринского района Согдийской области Таджикистана», — отмечается в заявлении.

Во встрече принимают участие руководители спецслужб двух стран — Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

17 сентября в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной. Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

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Алевтина Запольская
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