Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об итогах переговоров Таджикистана и Киргизии

В Таджикистане сообщили, что обстановка на границе с Киргизией стабилизировалась

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

После переговоров по урегулированию конфликта Таджикистана и Киргизии обстановка на границе стабилизировалась. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-центре Согдийской области Таджикистана, пишет ТАСС.

По итогам встреч делегаций обеих стран и проведенных переговоров обстановка на таджикско-киргизской границе снова спокойная. В пресс-центре области также отметили, что «жители возвращаются к своей повседневной жизни».

При этом ранее в пресс-центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана рассказали, что военные Киргизии при существующих договоренностях сторон все равно обстреляли пограничную заставу в Исфаре. Новый обстрел, «вопреки требованиям соглашения о прекращении огня», произошел в 11:10 (09:10 по Москве).

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к переговорам по обстановке на границе. Новая встреча делегаций по урегулированию конфликта проходит в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана.

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позднее, 16 сентября, Киргизия сообщила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия на Украине
Из приграничной области Киргизии эвакуировали более 136 тысяч человек
Названа основная опасность масляного обогревателя в квартире
Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета «Аэрофлота»
Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет
Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло
Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинской стороной
Число погибших при ударе ВСУ по Херсону выросло
В Германии выступили против поставок оружия Украине из резервов бундесвера
Стало известно об итогах переговоров Таджикистана и Киргизии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.