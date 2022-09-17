Киргизские военные обстреляли пограничную заставу Таджикистана

В ГКНБ Таджикистана заявили, что военные Киргизии обстреляли пограничную заставу в Исфаре

При том, что существуют договоренности сторон, военные Киргизии все равно обстреляли пограничную заставу в Исфаре. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-центре Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, передает ТАСС.

Новый обстрел, «вопреки требованиям соглашения о прекращении огня», произошел в 11:10 (09:10 по Москве). В тот момент командир 707-й военной части МВД Киргизии, расположенной в здании бывшей школы в селе Коктош Боткенского района, самовольно отдал приказ о начале обстрела пограничной заставы Исфаринского пограничного отряда. Помимо этого, как уточняется, удары наносились и по объектам микрорайона Сомониен города Исфары.

17 сентября стало известно, что Киргизия и Таджикистан начали готовиться к новому раунду переговоров по обстановке на границе. Новые переговоры по урегулированию конфликта проходят в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. Тем временем в Баткенской области Киргизии, граничащей с Таджикистаном, был введен режим ЧС. Местные власти пошли на этот шаг после боестолкновения с таджикской стороной.

Ранее глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев также рассказал, что страна понесла большие потери среди военных из-за боевых столкновений на границе с Таджикистаном. Он отметил, что перестрелка на киргизско-таджикской границе прекратилась, однако никто не может гарантировать, что обстановка полностью стабилизировалась.

О столкновении на киргизско-таджикской границе стало известно 14 сентября. Позднее, 16 сентября, Киргизии сообщила, что военные прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном. Уточнялось, что с таджикской стороны интенсивность действий резко снизилась, однако военные все еще периодически обстреливают киргизские позиции.